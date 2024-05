Cumul de fonctions : Maïmouna Dièye a déposé sa démission de la mairie de la Patte d’Oie

Le ministre de la famille et des solidarités, Maïmouna Dièye a finalement posé l’acte que plusieurs des militants de Pastef attendaient. La présidente du mouvement « Jiggeni Pastef » informe avoir déposé sa démission. « J’ai déposé ma démission depuis la semaine dernière… », confie-t-elle à Dakaractu.



Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop ont respectivement démissionné de leurs postes de maires de Ziguinchor et de Thies-nord. Mais également, l’ancien maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop.

La désormais ancienne maire de la commune de Patte d’Oie suit les traces de son leader et de ses deux autres collègues ministres.



Ces derniers jours, les souteneurs de la politique de Pastef et du « Jub Jubël Jubënti », se sont manifestés notamment sur les réseaux sociaux où ils invitaient la ministre à démissionner pour se concentrer sur son département ministériel.

























































































































































