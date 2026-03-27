DÉBALLAGE SUR TIK TOK: LE SURVEILLANT TAFSIR FAYE RADIÉ DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Le surveillant de prison Tafsir Faye a été radié de l’administration pénitentiaire sans suspension de ses droits à pension par arrêté du ministère de la Justice, une décision entrée en vigueur le 25 mars 2026.



La mesure a été prise par la garde des Sceaux, Yassine Fall, sur proposition du directeur général de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’une procédure disciplinaire appuyée par une enquête de l’inspection interne et l’avis d’un conseil d’enquête.



À l’origine de cette sanction, des vidéos diffusées en direct sur TikTok, dans lesquelles l’agent apparaissait en tenue officielle critiquant la gestion interne des prisons, tenant des propos virulents à l’encontre de sa hiérarchie. Ces agissements ont été jugés contraires au devoir de réserve et à la discipline exigée au sein du corps pénitentiaire.



Selon des sources internes, cette décision n’a suscité aucune surprise, les faits reprochés étant considérés comme incompatibles avec les exigences de la fonction. L’intéressé a reçu notification officielle de sa radiation à la maison d’arrêt et de correction de Bambey.















































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