DÉCÈS DE L’ARTISTE SEYNI AWA CAMARA : LE SÉNÉGAL PERD UNE FIGURE MAJEURE DE L’ART CONTEMPORAIN

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de l’artiste sculptrice Seyni Awa Camara, survenu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026. Née vers 1945 en Casamance, l’illustre céramiste s’est éteinte à l’âge de 81 ans, laissant derrière elle une œuvre d’une richesse artistique et symbolique exceptionnelle.



Originaire de Bignona, en Casamance, Seyni Awa Camara était issue d’une lignée de potiers. Elle a su transcender cet héritage artisanal pour bâtir une œuvre sculpturale singulière, profondément enracinée dans les traditions locales tout en dialoguant avec l’universel. Réalisées principalement en terre cuite, ses créations, au caractère totémique et mystique affirmé, explorent des thématiques essentielles telles que la maternité, le mariage et la spiritualité, à la croisée des croyances animistes et de sa foi musulmane.



Son talent a très tôt franchi les frontières du Sénégal. Sa participation, en 1989, à la mythique exposition « Les Magiciens de la Terre » au Centre Pompidou à Paris a marqué un tournant décisif dans sa reconnaissance internationale. Par la suite, son œuvre a été présentée dans de prestigieuses manifestations et institutions culturelles, notamment Africa Hoy, Africa Now (1992), la 49ᵉ Biennale de Venise en 2001, ainsi que dans des musées et fondations de renom tels que la Tate de Londres, la Fondation Louis Vuitton à Paris ou encore en Norvège.



La trajectoire artistique de Seyni Awa Camara a également été portée par le cinéma. En 1990, le réalisateur Philip Haas lui consacrait le documentaire « Magicians of the Earth : Sen’s Children », tourné en Casamance. En 2015, la réalisatrice et artiste Fatou Kandé Senghor réalisait « Giving Birth » (Donner Naissance), un portrait sensible de l’artiste, présenté à la Biennale de Venise sous le commissariat d’Okwui Enwezor.



Ces derniers mois, le ministère de la Culture avait engagé un important travail de reconnaissance autour de l’œuvre de Seyni Awa Camara et accompagnait la préparation de plusieurs échéances internationales majeures auxquelles elle devait prendre part.



Dans son hommage, le Ministère salue la mémoire d’une artiste authentique et intègre, dont le parcours illustre la force et la profondeur de la création sénégalaise. Par son œuvre, Seyni Awa Camara a incarné un dialogue fécond entre héritages ancestraux et invention contemporaine, contribuant durablement à l’enrichissement du patrimoine culturel national.



En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple sénégalais, présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l’artiste, à ses proches, à la communauté artistique ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par la puissance et la singularité de son œuvre.









































