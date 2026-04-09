DIAMAGUENE SICAP MBAO : UN NOUVEAU POSTE DE POLICE INAUGURÉ POUR CONSOLIDER LA SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, accompagné du Ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Ndjeck Sarré, du Directeur Général de la Police Nationale, du Gouverneur de la région de Dakar et du Maire de la Commune de Diamaguene Sicap Mbao, a inauguré ce jeudi le nouveau poste de police de la localité.



Lors de la cérémonie, le ministre de l’Intérieur a souligné l’importance de la police de proximité, basée sur le dialogue permanent avec les citoyens et leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre l’insécurité sur tout le territoire national.



Ce 09 avril 2026, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, accompagné du Ministre de la formation professionnelle, du Directeur Général de la Police Nationale, du Gouverneur de la région de Dakar, du Maire de la Commune de Diamaguene Sicap Mbao, a procédé à… pic.twitter.com/7oL6q2mHsW



— Ministère de l'Intérieur du Sénégal (@Min_Interieur) April 9, 2026



Mouhamadou Bamba Cissé a également rappelé le rôle clé des acteurs culturels et sportifs dans la promotion du civisme et de la citoyenneté. Il a désigné le lutteur Siteu comme porte-voix et ambassadeur auprès des jeunes de Diamaguene, afin de renforcer le message de responsabilité civique et de sécurité.







































Rts

