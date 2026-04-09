La grève des transporteurs encore prolongée de 72 heures à partir de ce vendredi

La Fédération des Syndicats des Transports routiers du Sénégal (FSTRS) a décidé de renouveler son mot d’ordre de grève pour une nouvelle période de 72 heures, à compter de ce vendredi 9 Avril 2026 .



Pour rappel, le mouvement est passé à une phase de grève illimitée depuis le lundi 6 avril 2026, faute d'accord avec le gouvernement.



En effet, la grève, qui devait être de 72 heures initialement, a été transformée en mouvement illimité après l'échec des négociations avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Yankhoba Diémé.



Les transporteurs réclament la satisfaction de 10 points clés. Bien que le gouvernement affirme avoir trouvé des accords sur 6 points (dont la modernisation du contrôle technique par des bancs mobiles), les syndicats estiment qu'aucune avancée concrète n'a été enregistrée sur l'essentiel de leur plateforme.



