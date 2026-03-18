Décision Jury d’appel : le Gouvernement sénégalais réagit et tire sur la CAF

Le Gouvernement du Sénégal a exprimé, ce mercredi, sa « vive consternation » après l’annonce du retrait du titre de champion d’Afrique 2025 aux Lions de la Teranga par le jury d’appel de la CAF au profit du Maroc. Dans un communiqué, les autorités fustigent une déchéance administrative qu’elles jugent « profondément injuste ». Pour le porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou FAYE, cette décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) heurte de front les principes cardinaux de l’équité et de la loyauté. Le texte souligne qu’il s’agit d’une remise en cause d’un résultat acquis régulièrement sur le terrain.



« Le Sénégal ne saurait tolérer qu’une décision administrative vienne effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive », martèle le communiqué. Dakar exige l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour des « soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF ».



Le Sénégal confirme l’usage de toutes les voies de recours auprès des instances juridictionnelles internationales compétentes. Par ailleurs, le Gouvernement a tenu à renouveler sa solidarité envers les citoyens sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale du 18 janvier dernier. Le communiqué assure que l’exécutif est « pleinement mobilisé » pour obtenir une issue heureuse et rapide pour ces derniers.











































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