Déférés au tribunal de Dakar : Ouzin Keïta et sa bande vers l’ouverture d’une information judiciaire

Conduits, ce lundi, devant le procureur de la République du tribunal de Dakar par la Division des investigations criminelles (Dic), Ouzin Keïta et de sa bande ont fait l’objet d’un retour de parquet. Selon les informations de Seneweb, leur dossier va faire l’objet de l’ouverture d’une information judiciaire.

Le groupe a été interpellé le week-end dernier dans un appartement situé à Ouest-Foire, à la suite d’une opération menée par les enquêteurs de la Dic qui suivaient une piste liée au trafic de drogue.

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, proxénétisme, escroquerie, chantage et extorsion de fonds, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et consommation de drogue.





























































