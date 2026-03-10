Trump affirme que la guerre au Moyen-Orient «va se terminer bientôt» et menace de frapper l'Iran «beaucoup plus fort»

Rédigé par Dakarposte le Mardi 10 Mars 2026 à 00:48 modifié le Mardi 10 Mars 2026 - 01:48

Israël a annoncé ce lundi 9 mars mener de nouvelles frappes en Iran contre « des infrastructures du régime », et à Beyrouth, au Liban, contre des cibles du Hezbollah. L'Iran continue de répliquer par des attaques dans la région du Golfe. Dimanche soir, l'Assemblée des experts de la République islamique d'Iran a nommé le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, comme nouveau guide suprême. Ce lundi dans un communiqué, l'armée israélienne annonce des frappes simultanées à Téhéran, Ispahan et dans le sud de l’Iran.



Donald Trump a affirmé lundi 9 mars que la guerre contre l’Iran allait « se terminer bientôt », estimant que le conflit était « bien en avance » sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué auparavant. Le président américain a également menacé, lors de la première conférence de presse en dix jours de guerre, de frapper l’Iran « beaucoup plus fort » si Téhéran tentait de bloquer le détroit d’Ormuz.

