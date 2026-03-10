Jeune retrouvé sans vie dans un « Tangana » à Ziguinchor : L’enquête conclut au suicide

Le mercredi 5 mars, un jeune d’origine malienne a été découvert sans vie à son poste de travail, dans un « Tangana ». Une révélation qui a provoqué une onde de choc à Santhiaba, le lieu du drame, ainsi que dans la municipalité de Ziguinchor.



L’enquête lancée par les forces de l’ordre a mené à la capture d’un suspect présumé, qui a été placé en détention provisoire dans les heures suivant l’incident, le temps d’éclaircir complètement cette situation. Ainsi, l’hypothèse d’un meurtre présumé était au cœur des discussions. Toutefois, l’enquête a finalement mis en lumière une autre théorie : celle d’un suicide





D’après les déclarations des individus interrogés dans le cadre de l’enquête, ainsi que diverses informations techniques et scientifiques, les enquêteurs ont finalement clos le dossier et sont parvenus à la conclusion d’un suicide, selon plusieurs sources fiables, rapporte Seneweb.



D’après nos sources, les enquêteurs affectés à cette affaire ont rapidement atteint cette déduction suite aux observations faites sur le site du sinistre. Ces aspects, soutenus par les témoignages des proches de la victime, l’analyse du corps décédé et les conclusions de l’autopsie, ont permis d’éliminer l’hypothèse d’un homicide.



Selon les informations recueillies lors de l’enquête, suite à l’interrogation de son supérieur et aux témoignages d’entourage, le jeune homme montrait des symptômes de dépression.



Finalement, le corps de la victime a été confié à sa famille le samedi 7 mars afin de procéder à son enterrement. Il faut noter que ce jeune, qui est d’origine malienne, a vu le jour en 2005.































