Demba, le frère de Farba NGOM, obtient la mainlevée de son bracelet électronique

Frère du maire des Agnam poursuivi pour des soupçons de complicité d’escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, Demba NGOM a obtenu la mainlevée de son placement sous bracelet électronique. Cette décision a été rendue par la Chambre d’accusation financière, comme le rapporte le journal Les Échos. Déjà libéré de son mandat de dépôt en décembre dernier, il bénéficie d’un nouvel allègement de son contrôle judiciaire.



Initialement, la demande de mainlevée avait été rejetée par le juge d’instruction Idrissa DIARRA, qui estimait nécessaire de maintenir une surveillance rapprochée sur le prévenu. Cependant, ses conseils menés par Me Alassane CISSE, ont contesté cette ordonnance devant la juridiction de recours.





En invoquant des « contestations sérieuses » sur la nature des charges retenues contre leur client, la défense a réussi à faire infirmer la décision du magistrat instructeur, obtenant finalement gain de cause. Tout au long de cette procédure, Demba NGOM a constamment nié toute implication dans les faits reprochés à son frère, affirmant que ses activités se limitaient strictement à la sous-région et qu’il n’avait « rien à voir » dans cette affaire.



Pour rappel, cette procédure s’inscrit dans le cadre du dossier visant Farba NGOM. placé sous mandat de dépôt depuis février 2025 pour des chefs d’association de malfaiteurs, d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), ils devaient justifier un montant de 31 milliards de F CFA.











































Walf