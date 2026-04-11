LE GÉNÉRAL DE BRIGADE,BABOU FAYE REJOINT OFFICIELLEMENT LA DEUXIÈME SECTION DES CADRES DE L’ÉTAT-MAJOR

Le Général de brigade Babou Faye a officiellement été admis dans la deuxième section des cadres de l’état-major à compter de ce 11 avril 2026.

Jusqu’ici Directeur du Service de l’Intendance des Armées, il avait été élevé au grade de général de brigade l’année dernière.

D'ailleurs comme un signe du destin,sa promotion est intervenue le 10 avril 2025, le jour même de son anniversaire.

Issu de la 8ᵉ promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), Babou Faye débute sa carrière dans l’infanterie, au sein du 3ᵉ Bataillon d’infanterie. Il participe ensuite à plusieurs opérations en Casamance, notamment dans les secteurs de Kaguit, Etafoune, Côte 12 et Bougniack.

Fantassin de formation, il est toutefois contraint de se réorienter vers l’Intendance après avoir été grièvement blessé lors d’un accident en Casamance.

Au cours de sa carrière, il dirige une première fois le Service de l’Intendance des Armées de 2019 à 2021, avant d’y revenir en 2023. Il occupe ce poste jusqu’à sa promotion dans la première section des officiers généraux en avril 2025.

Le Général Babou Faye est remplacé à la tête de l’Intendance des Armées par le Colonel Mamadou Diaraf Gningue, installé dans ses nouvelles fonctions depuis ce 11 avril 2026.



















































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