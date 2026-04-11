Match contre les députés : Madiambal clashe le gouvernement

« Dans le contexte d’une crise mondiale aussi exacerbée et surtout dans un Sénégal exsangue économiquement et financièrement, l’esprit du gouvernement devrait être tourné à d’autres préoccupations qu’un pareil amusement, des enfantillages de ce genre. Bref, à chacun ses urgences« , a-t-il notamment écrit.
Dans le contexte d’une crise mondiale aussi exacerbée et surtout dans un SÉNÉGAL exsangue économiquement et financièrement, l’esprit du gouvernement devrait être tourné à d’autres préoccupations qu’un pareil amusement, des enfantillages de ce genre. Bref, à chacun ses urgences. https://t.co/XBoZF0jYYd
— Diagne Madiambal (@MadiambalD) April 11, 2026
L’Assemblée nationale a battu le gouvernement par 3 buts à 1 lors du match de gala organisé ce samedi.
senegal7
Dans le contexte d’une crise mondiale aussi exacerbée et surtout dans un SÉNÉGAL exsangue économiquement et financièrement, l’esprit du gouvernement devrait être tourné à d’autres préoccupations qu’un pareil amusement, des enfantillages de ce genre. Bref, à chacun ses urgences. https://t.co/XBoZF0jYYd
— Diagne Madiambal (@MadiambalD) April 11, 2026
L’Assemblée nationale a battu le gouvernement par 3 buts à 1 lors du match de gala organisé ce samedi.
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