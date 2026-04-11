Match contre les députés : Madiambal clashe le gouvernement

« Dans le contexte d’une crise mondiale aussi exacerbée et surtout dans un Sénégal exsangue économiquement et financièrement, l’esprit du gouvernement devrait être tourné à d’autres préoccupations qu’un pareil amusement, des enfantillages de ce genre. Bref, à chacun ses urgences« , a-t-il notamment écrit.



Dans le contexte d’une crise mondiale aussi exacerbée et surtout dans un SÉNÉGAL exsangue économiquement et financièrement, l’esprit du gouvernement devrait être tourné à d’autres préoccupations qu’un pareil amusement, des enfantillages de ce genre. Bref, à chacun ses urgences. https://t.co/XBoZF0jYYd





— Diagne Madiambal (@MadiambalD) April 11, 2026

L’Assemblée nationale a battu le gouvernement par 3 buts à 1 lors du match de gala organisé ce samedi.





























































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