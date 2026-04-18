Deux Sierra-Léonais arrêtés à Karang avec de la drogue « shunk » et des boissons alcoolisées

Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, en poste à la frontière de Karang, ont mis la main sur deux ressortissants sierra-léonais en provenance de Gambie. Selon Source A, ces derniers étaient en possession de drogue et de boissons alcoolisées en quantité importante.



Les forces de l’ordre ont saisi dans leurs bagages neuf cornets de drogue dite « skunk », pour un poids total de 270 grammes, soigneusement conditionnés en portions individuelles. Ont également été découvertes 22 canettes de « Bullet Vodka Mixed Drink » ainsi que 48 bouteilles de « Double Power Tonic Wine ». Les deux mis en cause, domiciliés à la Cité Mixta et aux Parcelles Assainies à Dakar, ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour trafic international de drogue et association de malfaiteurs.





La vigilance des services de police aux frontières face aux tentatives d’introduction de substances illicites sur le territoire sénégalais a été de mise pour contrer ce trafic.









































Walf