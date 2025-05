Deux éléments de la garde rapprochée de Barthélémy Dias trainés en justice pour ...menaces de mort contre le conseiller municipal Habib Mboup

Une affaire qui risque de faire du bruit . Selon des informations de dakarposte, le conseiller municipal répondant au nom de Habib Mboup a esté en justice contre deux gardes-du-corps de l'ex maire de Dakar en l'occurence Barthélémy Dias.



En effet, le jeune conseiller municipal Mermoz-Sacrée-Cœur, par ailleurs Président mouvement ACS, qui déclare avoir été pris pour cible par les sieurs Macky Gassama et Landing (gorilles de Dias fils), a déposé une plainte au niveau de Dame Justice pour injures et menaces de mort.



Il nous revient qu'Habib Mboup a soutenu mordicus dans sa déclaration, preuves à l'appui, que Macky et Landing ont proféré des menaces de mort à son encontre non sans l'abreuver d'insanités.



Nos radars, qui suivent l'évolution de cette affaire comme l'huile cette affaire, promettent d'y revenir amplement