Deux nouvelles prisons bientôt construites à Mbour et à Louga

Le ministre des infrastructures, Dédité FALL, a annoncé un nouveau programme visant à renforcer les capacités du système carcéral. Selon ses déclarations lors de la conférence de presse de lundi 21 avril, le programme prévoit la réalisation de deux établissements pénitentiaires, composés chacun de 1 000 places, respectivement à Mbour et à Louga.



Ces projets visent à répondre aux besoins croissants du système carcéral et à améliorer les conditions de détention. Le ministre a précisé que ces nouvelles infrastructures permettront de répartir leur livraison dans les délais prévus. « Ces nouvelles infrastructures permettront de renforcer significativement la capacité d’accueil du pays », déclare-t-il.



Le ministre des Infrastructures a souligné que les les travaux sont déjà engagés et suivis dans le cadre du calendrier global des infrastructures de l’Etat.























































Walf