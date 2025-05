Dialogue politique du 28 mai : Le LSS de Samuel SARR partant

Le parti politique Libéralisme social sénégalais a annoncé sa participation au Dialogue politique prévu le 28 mai prochain, une initiative lancée par le président Bassirou Diomaye FAYE pour renforcer les fondements démocratiques du pays.



Dans un communiqué parvenu à Walfnet ce dimanche 25 mai, le parti politique estime que ce dialogue national est une « initiative pertinente».





«En politique, on n’est pas obligé d’être ensemble. Toutefois, nous sommes tenus d’échanger, de se concerter, de discuter bref de dialoguer sur des questions d’intérêt national. Comme le disait notre papa Me Abdoulaye WADE : «l’ère de la gestion solitaire du pouvoir est révolue». Le dialogue politique est la sève nourricière de toute démocratie pourvue qu’elle soit sincère pour être constructif», peut-on lire dans le communiqué.



Le parti a tenu à préciser qu’il n’est pas dans une de co-gestion du pouvoir ou de ralliement politique. Le parti dirigé par Samuel SARR soutient qu’il veut que le pays soit mieux géré dans la paix, la stabilité et la cohésion. «Ainsi, pour rester dans notre logique, nous avons décidé de participer au dialogue jadis initié par le président Macky SALL que nous avons soutenu et perpétré aujourd’hui ; par son successeur», affirme le LSS.



Le Libéralisme Social Sénégalais estime que c’est dans ce dialogue qu’il faudra rappeler à «haute voix, l’urgence de défendre les libertés, d’exiger une justice indépendante non instrumentalisée à des fins politiques.»



Le Libéralisme Social Sénégalais insiste sur la défense de l’Etat de droit, car depuis six mois, son leader Samuel SARR est en détention «arbitraire dans une procédure judiciaire qui néglige ses droits, en violation flagrante, qu’aucun pays qui se soucie de l’Etat de droit et d’une justice équitable ne saurait tolérer.»



Confirmant sa participation au dialogue, le LSS espère que les conclusions du dialogue du 28 Mai 2025 «ne seront pas oubliées dans les tiroirs comme le sont aujourd’hui, celles des Assises de la Justice.»































Walf