Diamaguène Sicap Mbao : un homme arrêté pour chantage sexuel sur sa tante

Un individu a été interpellé par le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao pour des faits graves mêlant atteinte à la vie privée, chantage sexuel et menaces de diffusion d’images obscènes. La victime est sa propre tante par alliance, mère de trois enfants.



Selon les informations livrées par la police, les faits se sont déroulés sur une période de six mois, dans un village de la région de Matam. Le suspect et la victime partageaient alors le même domicile. Profitant de cette proximité, le jeune homme aurait filmé à son insu sa tante dans sa salle de bain, constituant ainsi une série de vidéos à caractère intime.



Une fois en possession de ces images compromettantes, il aurait mis en place un stratagème de harcèlement. Utilisant un numéro anonyme, il contactait la victime via l’application WhatsApp, exigeant des relations sexuelles. En cas de refus, il menaçait de diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux ou de les transmettre à l’époux de la victime, établi en France.



L’affaire a connu un tournant inattendu grâce à un simple transfert de crédit téléphonique. En envoyant 500 F CFA au numéro utilisé par le harceleur, la victime a permis d’identifier formellement son interlocuteur, qui n’était autre que son neveu par alliance.



Profitant d’un déplacement du suspect à Fass Mbao, où il se rendait pour une recherche d’emploi, la plaignante a aussitôt saisi les services de police. Les éléments de la Brigade de Recherches ont rapidement procédé à son arrestation.



La fouille de son téléphone portable a permis de mettre au jour des éléments jugés accablants par les enquêteurs. Confronté à ces preuves, le mis en cause est passé aux aveux.



Placée en garde à vue, la personne interpellée est poursuivie pour collecte illicite de données à caractère pornographique, chantage sexuel et menaces de diffusion d’images obscènes. Une enquête est en cours pour élucider tous les contours de cette affaire, qui soulève une nouvelle fois la question des violences numériques et des atteintes à l’intimité.











































Walf