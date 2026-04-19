Encore un réseau homosexuel démantelé entre Linguère et Mbacké - 18 interpellés, 3 porteurs du VIH...

Le commissariat urbain de Linguère a démantelé, ce samedi 18 avril 2026, un réseau de présumés homosexuels. Dix-huit suspects ont été placés en garde à vue pour « actes contre-nature », transmission volontaire du VIH, harcèlement sexuel et incitation à la débauche. Parmi les mis en cause, trois ont été testés positifs au VIH/Sida.



Après un premier coup de filet jeudi, un individu nommé I. Badji a été arrêté au quartier Thiély Nord à la suite d’une dénonciation anonyme. Les éléments dépêchés sur les lieux ont d’abord été attirés par une odeur de chanvre indien s'échappant d'une chambre.

Une fois sur place, les limiers ont aperçu à travers les grilles de la véranda deux individus de sexe masculin en pleins ébats sexuels. Sommés d’ouvrir la porte, les deux hommes, en pleine conjonction sexuelle, n'ont pas entendu les injonctions. Lorsque les policiers ont réussi à défoncer la porte, l’un d'eux, B. Coumé, a pu s’échapper, tandis que le sieur I. Badji a été neutralisé et arrêté.



Conduit à l’unité, le mis en cause a été interrogé. Une fouille menée sur son téléphone portable a permis aux enquêteurs d’identifier d’autres membres du réseau domiciliés à Dahra, Barkedji et Dodji. Les nommés A. Seck, A. Niang, M. Lecor, M. Guèye, A. Daffé, L. Ndiaye, A. Sy, M. Ndiaye, A. Mangane, M. Mangane, A. Niang, P. Nar, M. Ndiaye, M. Ngningue, S. Ndao, A. Cissé, A. Fall et M. Fleur ont tous été arrêtés à la suite de dénonciations anonymes.



Parmi ces suspects, des profils variés ont été découverts : commerçants, enseignants, marabouts, tailleurs, étudiants et chômeurs. La plupart d'entre eux sont des hommes souvent mariés et polygames. Selon des sources proches de l'enquête, ces suspects organisaient des partouzes à Linguère, Dahra, Barkedji et même à Mbacké.



Il faut signaler que 15 autres membres du réseau sont actuellement activement recherchés. Les mis en cause seront déférés demain, lundi, au parquet.















































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