Diffusion d’images intimes à Kaffrine : six personnes arrêtées, dont cinq élèves

Le commissariat de Kaffrine a arrêté 6 jeunes pour « diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, collecte illicite et divulgation de données à caractère personnel », ce 7 avril à la suite d’une plainte déposée le 29 mars 2026 par une élève du nom de S. C. SANÉ, âgée de 21 ans.



La plaignante avait réalisé une vidéo où elle apparaissait entièrement dénudée qu’elle a envoyée à sa meilleure amie F.K. DIAGNE.



Après une brouille entre les deux filles, cette dernière aurait décidé de publier la vidéo en guise de représailles.



Elle l’a partagée en mode vue unique avec certaines de ses connaissances. Mais ces destinataires, animés de mauvaises intentions, ont pris soin de sauvegarder l’image avant qu’elle ne disparaisse, puis l’ont divulguée.



Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier, dans la chaîne de diffusion de cette vidéo, les auteurs des faits incriminés.



Les six mis en cause, entendus sur procès-verbal, ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Parmi eux se trouvent trois filles et trois garçons. Les cinq sont des élèves, et le sixième, un jeune homme sans emploi.





















































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