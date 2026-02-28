Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas »

Bassirou Diomaye Faye ne s’engage pas sur la candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029. Du moins, pour l’heure…C’est ce qu’a révélé le député Pastef Abdou Lahat Ndiaye, au cours d’une émission diffusée sur une chaîne privée de télévision locale ce vendredi.



Selon le parlementaire, le chef de l’État aurait tenu ces propos lors du traditionnel « Ndogou Présidentiel » organisé au Palais de la République. Une occasion conviviale qui s’est transformée en tribune politique, lorsque la question de l’avenir électoral du leader de Pastef a été abordée. « La candidature du président de Pastef ne l’engage pas. Et que ce n’est pas le moment d’en parler », aurait déclaré Bassirou Diomaye Faye, selon les propos rapportés par le député Abdou Lahat Ndiaye.



Des déclarations qui, pour le moins, tranchent avec l’unité de façade affichée au sein de la coalition Diomaye Président. En prenant ainsi ses distances du moins sur le plan du calendrier et de l’engagement personnel, le président semble vouloir préserver une certaine neutralité institutionnelle, tout en laissant entendre que la question reste prématurée.



Cette sortie, bien que rapportée indirectement, ne manquera pas d’alimenter les spéculations sur les éventuelles tensions au sein de la mouvance présidentielle, à l’heure où les ambitions de 2029 commencent déjà à se dessiner dans le paysage politique.







































dakaractu