Ndogou du Palais : Déçue, les révélations de la députée Awa Sy sur leurs échanges avec le Pr. Diomaye

Le président de la République a invité, hier vendredi, les députés de Pastef à un «ndogou» au Palais. Plusieurs parlementaires ont répondu à l’invitation, tandis que d’autres l’ont déclinée.

La députée Awa Sy fait partie de ceux qui ont pris part à cette rencontre. Elle est revenue en détail sur les raisons de sa présence à ce «ndogou» et sur les échanges avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



«Hier, j’ai honoré l’invitation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Au début, pour être honnête, j’avais décidé de décliner. J’ai reçu beaucoup d’appels et de messages : certains me disaient de ne pas y aller, d’autres me conseillaient d’y aller. Après mûre réflexion, j’ai finalement décidé de m’y rendre», explique-t-elle.

Awa Sy affirme avoir répondu à l’invitation parce que la situation qu’elle percevait entre Ousmane Sonko et Diomaye l’inquiétait. «J’ai écouté la version de Sonko et je voulais aussi entendre celle de Diomaye. Mais en réalité, je suis très déçue. Malgré leur relation qui tient toujours, sur le plan politique, je constate que Diomaye veut mettre sa coalition au-dessus de Pastef, en oubliant qu’il a partagé le combat avec les patriotes depuis 2014. Pourquoi accorder autant d’importance à une coalition arrivée en 2024, alors que le combat date de bien avant ?», demande-t-elle.

La députée raconte que les parlementaires ont parlé sans détour : «Nous nous sommes battus pour l’élire à cause de Sonko. Si Sonko avait abandonné le combat, aujourd’hui il ne serait pas président de la République. Nous voulons donc, en retour, sa reconnaissance, notamment par un soutien clair à la candidature de Sonko en 2029», martèle la députée de Pastef.

Selon elle, tous les députés présents ont tenu le même discours. Ils ont demandé au président Diomaye de dissoudre la coalition et de revenir à son parti de combat.

«Il nous a répondu que leur différend datait du mois de juillet. Il a expliqué qu’il n’était pas au terra-meeting parce qu’il était malade. Concernant la Journée des martyrs, il a précisé que la date avait été retenue puis reportée, et que la nouvelle date coïncidait avec un déplacement à l’extérieur», relate Awa Sy.

La députée ajoute : «Concernant la coalition d’Aminata Touré, il a affirmé que ce sont certains membres de Pastef qui sont allés solliciter son aide et qu’elle les a aidés. Il soutient également que, depuis trois mois, il suivait Aïda Mbodj pour restructurer la coalition Diomaye Président, mais qu’elle n’a pas répondu, donc qu’elle a décliné. Il a aussi précisé que Mimi n’est pas la présidente, mais la superviseure.»

Awa Sy indique que le Président assume sa décision de ne pas dissoudre la coalition, rappelant qu’au moment de sa création, Pastef était dissout.

«Nous lui avons posé la question de sa candidature en 2029. Il nous a demandé de ne pas lui donner l’impression que nous sommes contre lui, alors qu’il n’est même pas encore à deux ans de mandat. Nous avons écouté, mais pour être sincère, ses réponses ne nous ont pas rassurés», confie-t-elle.

La députée affirme ne nourrir aucun espoir après ces échanges. Selon elle, le président a pris sa propre voie. «Il cherche à récupérer notre parti pour l’amener à rejoindre la coalition, mais c’est impossible. Personnellement, il ne peut pas me convaincre. Je suis pour la candidature de Sonko en 2029», précise-t-elle.

Avant de conclure en exprimant sa déception face à l’attitude du chef de l’État : «Si ce n’était pas avec l’accord de Sonko, je ne m’y serais pas rendue. El Malick était également présent et lui a rappelé que Pastef n’a pas besoin de coalition. Je l’assume pleinement : je suis PRO Sonko, et je le resterai.»













































seneweb