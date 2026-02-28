Mali: Boncana Maïga, musicien virtuose, décède à Bamako, à l’âge de 77 ans

Sa flûte traversière ne retentira plus… le musicien malien virtuose, Boncana Maïga, s’est éteint, ce lundi matin, 28 février, à l'âge de 77 ans, à Bamako. Cette grande figure de la musique afro-cubaine avait fondé certains des groupes parmi les plus emblématiques du continent, comme Africando. Boncana Maïga avait également dirigé l’orchestre de la Radiotélévision ivoirienne, dans les années 1980, et présenté l’émission «Stars Parade» sur TV5-Monde.