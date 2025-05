Document- Injures publiques à l’endroit de Macky Sall : Une plainte déposée à la cybercriminalité contre Azoura Fall

Le militant de Pastef/Les patriotes, Azoura Fall, sera certainement convoqué par la cybercriminalité dans les prochains jours. Et pour cause, une plainte a été déposée, ce mardi 6 mai 2025, à la Division spéciale de cybercriminalité par le Sieur Samba Ndiaye contre ce Tik-Tokeur, a appris Seneweb.



«Je vous fais parvenir la copie du dépôt de la plainte qui a été déposée aujourd’hui à la cybercriminalité contre le Sieur Assane Guèye dit Azoura Fall pour injures publiques », a confié M. Ndiaye, après le dépôt de la plainte.



Samba Ndiaye, qui dit avoir déposé sa plainte au nom de la famille de l’ancien Président de la République Macky Sall dont il dit être membre, ne compte pas s’en limiter là.



Il a également informé qu’il va déposer une autre plainte, demain mercredi, sur la table du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye pour injures publiques.



À rappeler que le Sieur Assane Guèye dit Azoura Fall, dans une vidéo en live diffusée sur les réseaux sociaux, a tenu des propos injurieux à l'endroit de l'ancien Chef d’État, Macky Sall, et certains de ses ex-collaborateurs.





























































