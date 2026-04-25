Donald Trump annule le voyage des négociateurs américains au Pakistan

Il n'y aura pas de pourparlers entre Iraniens et Américains au Pakistan ce week-end. Après le départ d'Islamabad du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, le président américain Donald Trump a annoncé l'annulation du voyage des négociateurs Steve Witkoff et Jared Kushner.



"J’ai dit à mes équipes, alors qu’elles se préparaient à partir : Non, vous n’allez pas faire un vol de dix-huit heures pour aller là-bas. Nous avons toutes les cartes. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent, mais vous n’allez pas faire un vol de dix-huit heures pour rester assis à parler de rien”, a-t-il déclaré à la correspondante de Fox News à la Maison Blanche.



Peu après l'arrivée d'Abbas Araghtchi au Pakistan vendredi soir, son ministère avait précisé que toute discussion entre Téhéran et Washington serait indirecte et que les messages seraient transmis aux responsables pakistanais.



Le chef de la diplomatie iranienne a rencontré vendredi en fin de journée le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, et le chef de l'armée, le maréchal Asim Munir.





Samedi matin, il a aussi rencontré le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, ont indiqué des responsables.



Le Pakistan s'est imposé comme le principal médiateur dans les efforts visant à mettre fin à la guerre, une première série de négociations ayant déjà eu lieu dans la capitale au début du mois.



Toutefois, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et, par conséquent, l'Iran était initialement réticent à envoyer une autre délégation à Islamabad pour une deuxième série de négociations.







Reprise des vols commerciaux à l'aéroport de Téhéran







Entre-temps, l'Iran a repris les vols commerciaux à l'aéroport international de Téhéran samedi, pour la première fois depuis que le conflit avec les États-Unis et Israël a éclaté à la fin du mois de février.



Les vols à destination d'Istanbul, de Mascate, la capitale d'Oman, et de Médine, la ville saoudienne, ont décollé de l'aéroport international Imam Khomeini, ont rapporté les médias d'État iraniens.



Trois vols à destination d'Istanbul ont été repérés samedi matin sur la plateforme de suivi Flightradar24.



L'espace aérien iranien est resté en grande partie fermé depuis le 28 février, mais il a été partiellement rouvert au début du mois lorsque le premier cessez-le-feu a été annoncé.