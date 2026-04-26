Mali: les jihadistes du Jnim revendiquent des attaques coordonnées avec la rébellion touareg



Les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué samedi 25 avril une série d'attaques coordonnées avec la rébellion touareg contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir au Mali, en périphérie de Bamako et dans plusieurs villes importantes du pays. Il s'agit de Kati, la ville garnison proche de Bamako, Mopti et Sévaré, au centre du pays et plus au nord de Gao et kidal.



Dans un communiqué, le Jnim, qui lutte depuis des années contre les militaires au pouvoir à Bamako, déclare assumer « la responsabilité » pour les attaques ayant visé samedi « le siège du président malien Assimi Goïta, le siège du ministre malien de la Défense Sadio Camara, l'aéroport international » de Bamako, la capitale, et « les sites militaires dans la ville de Kati » voisine.







Le Jnim affirme également avoir pris la ville-clef de Kidal (nord), « après une opération réussie menée contre l'armée malienne et les mercenaires russes de l'Africa corps avec la participation de nos partenaires du Front de libération de l'Azawad (FLA), la rébellion touareg malienne.





