Dossier Covid-19 : les co-accusés de Mansour FAYE obtiennent un non-lieu

L’affaire de la gestion des fonds « Force Covid-19 » continue de connaître des rebondissements. Alors que l’ancien ministre du Développement communautaire, Amadou Mansour FAYE, est libre après etre poursuivi pour des soupçons de détournement liés à une commande de riz évaluée à 2,7 milliards de F CFA, plusieurs de ses présumés complices viennent d’être blanchis par la justice.



Selon Libération, le doyen des juges a rendu une ordonnance de non-lieu dans de ce dossier. Les importateurs Moustapha NDIAYE, Ryan Hachem, Mouhamed DIENG ainsi qu’Aliou SOW, ancien directeur administratif et général du ministère, ont tous bénéficié de cette décision. Ces derniers étaient poursuivis pour complicité de détournement de deniers publics ainsi que pour faux et usage de faux.





Par ailleurs, il faut noter que plusieurs autres anciens ministres de l’ère Macky SALL restent impliqués dans ce vaste scandale de la gestion des 1000 milliards de F CFA alloués à la riposte contre la pandémie, un dossier dans lequel la Cour des comptes avait dénoncé des « surfacturations » et des « infractions pénales » dès décembre 2022.









































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