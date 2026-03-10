Dossier des 18 Sénégalais détenus au Maroc : Le parquet fait appel

Un développement supplémentaire est survenu concernant le cas des 18 Sénégalais emprisonnés au Maroc. L’ASC Lébougui a signalé une « situation confuse » dans un post sur les réseaux sociaux, après avoir été alertée d’un recours déposé par le parquet et la partie civile marocains contre les jugements de première instance.



D’après le groupe, leur défenseur, Maître Patrick KABOU, a été renseigné par le greffier que la séance d’appel est fixée au 16 mars 2026. Une information qui provoque de l’incompréhension, étant donné que le délai légal pour faire appel semblait déjà dépassé.





En réalité, les 18 compatriotes avaient été jugés coupables le 19 février 2026, et la période d’appel de dix jours devait s’achever le 5 mars dernier. Selon l’avocat, à cette date, aucun des deux camps ne semblait s’opposer au jugement. On lui aurait même assuré par le greffier du tribunal de première instance qu’un certificat de non-appel lui serait bientôt fourni, une procédure initiée depuis le 6 mars.



Confronté à cette tournure imprévue, l’ASC Lébougui déclare ne pas saisir les intentions de la partie marocaine et se questionne sur une possible intensification des sentences, alors que la sérénité devrait, d’après elle, prévaloir dans cette affaire.



L’institution exhorte le gouvernement du Sénégal à intensifier la protection de ses citoyens, jugeant que la lutte devrait se dérouler simultanément sur les fronts juridiques et diplomatiques.



La prochaine audience, prévue pour le 16 mars, devrait apporter de la clarté sur ce cas qui génère encore beaucoup de réactions.











































Walf