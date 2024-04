Drame à Guédiawaye : Une fillette percutée à mort à Sahm Notaire

Une fillette de moins de 10 ans a été percutée à mort par un véhicule de marque Ford conduit par une dame. Le drame a lieu au marché Sahm Notaire et plus précisément, dans la ruelle qui longe la partie sud du marché juste après la mairie de Sahm Notaire.



Après le choc mortel, la dame a été conduite au commissariat de Guédiawaye.



En procédant au constat avec les éléments des sapeurs pompiers, le père de la fillette était inconsolable. Il avait des difficultés pour répondre aux questions posées.

La dame selon les premiers témoins revenait d'un salon de coiffure pour se rendre à une cérémonie. Un jeune qui a préféré taire le nom raconte : " Tout s'est passé sous mes yeux. L'enfant est sortie du marché en courant. L'action est tellement rapide que la dame a compris ce qu'elle a fait après le choc. Elle dit : lane la def? Je réponds pour dire que tu as percuté une fillette. Elle a pris la tête par les mains. Elle n'avait rien compris de ce qui s'est passé", raconte le jeune qui s'est rendu à la police pour audition.



































