Drame à Jaxaay : Un instituteur retrouvé sans vie, une enquête ouverte

Le dimanche 2 août, l’Unité 19 de la commune de Jaxaay est devenue le théâtre d'un dénouement tragique. S. D. A. Lo, un instituteur de langue arabe âgé de 32 ans, a été découvert sans vie à son domicile vers 17 h 30, victime d'une pendaison.



C’est la sœur du défunt qui, confrontée au silence oppressant de la demeure familiale, a donné l'alerte à son retour.

Face à une porte désespérément close et devant l'absence de réponse à ses sollicitations répétées, elle a requis l'aide d'un jeune riverain afin d'enjamber le mur d'enceinte.

C'est à la suite de cette intrusion fortuite que la macabre découverte a été faite. Les premières constatations administrées par les fonctionnaires du commissariat de Jaxaay n'ont mis en évidence aucun stigmate de lutte ni de violence corporelle, conduisant les autorités judiciaires à diligenter une enquête officielle.

Auditionnée par les enquêteurs, la sœur de la victime a révélé que son frère luttait contre un syndrome dépressif sévère depuis plus de quatre ans.

Cette affection psychique invalidante l'avait d'ailleurs contraint à abandonner ses fonctions professorales dès le mois de janvier dernier.

