Transparence publique : L'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption s’apprête à dévoiler les listes d’assujettis

Dans une démarche empreinte d'une rigueur institutionnelle renouvelée, l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) s’apprête à franchir une étape décisive dans son entreprise de salubrité publique.



L'auguste institution a annoncé la publication, pour le lundi 10 août 2026, de la liste provisoire mettant en exergue l'identité des citoyens s'étant pliés à l'exercice de la déclaration de patrimoine, tout en jetant une lumière crue sur les défaillants de la République.



Cette publication, attendue par les observateurs de la vie publique comme un baromètre de l'éthique gouvernant les affaires de l'État, sera immédiatement adossée à un point de presse solennel au siège de l'Office.

À cette occasion, la haute direction de l'Ofnac entend expliciter les contours de cette mesure corrective et réaffirmer les principes d'intégrité qui doivent guider l'action de chaque dépositaire de l'autorité publique.

Entre reddition des comptes et éveil des consciences civiques, cet événement s'annonce d'ores et déjà comme un jalon capital dans l'affermissement de la bonne gouvernance.