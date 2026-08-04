Sokhna Aïda Diallo : Le paradoxe de la " Cheikh" qui défie les codes du Mouridisme

Une vénération qui bouscule les traditions



À Médinatoul Salam, les scènes frappent l'observateur : des hommes et des femmes se prosternent, effectuent des courbettes et formulent des actes d’allégeance absolue devant Sokhna Aïda Diallo. Pour ses disciples, elle incarne l'héritage spirituel de son défunt mari. Elle organise des Thiants (chants religieux) grandioses et gère sa communauté d'une main de maître, agissant comme un véritable « Serigne » (guide). Cette dévotion masculine et féminine face à une femme forte reste un phénomène unique dans le paysage islamique sénégalais.





La place de la femme en Islam : Entre direction spirituelle et limites rituelles



Ce statut de guide spirituel contraste fortement avec la jurisprudence islamique classique (fiqh). Dans l'Islam orthodoxe, si la femme jouit d'une haute considération spirituelle et éducative — à l'image d'Aïcha, l'épouse du Prophète, qui fut une grande enseignante —, l'exercice du leadership rituel masculin lui est restreint.



Selon la majorité des oulémas, une femme ne peut pas :



• Diriger une prière rituelle (Imamat) devant un groupe mixte ou exclusivement masculin.

• Diriger une prière mortuaire (Janaza) ou procéder à l'ensevelissement d'un homme.



• S'affranchir des règles de soumission mutuelle au sein du couple, les textes sacrés confiant la responsabilité de la direction du foyer à l'homme.





Pour les critiques, voir des hommes se mettre à terre devant une femme pour obtenir sa bénédiction spirituelle constitue une entorse aux règles d'humilité et de hiérarchie dictées par la religion.







Le recadrage ferme de Serigne Mountakha Mbacké



Face à ce que la communauté mouride a perçu comme des dérives, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est intervenu à plusieurs reprises de manière très ferme. Le patriarche de Touba a formellement rappelé Sokhna Aïda Diallo à l'ordre, lui intimant l'ordre de rentrer dans les rangs et de respecter la sacralité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le Khalife lui avait expressément recommandé de :



• Se conformer aux pratiques strictes de l'Islam et du mouridisme.



• Cesser de s'attribuer le titre de guide spirituel ou de poser des actes réservés aux dignitaires masculins (comme le fait de recevoir l'allégeance/diébélou).



• Rester à sa place de veuve et de femme, tout en préservant la mémoire de Cheikh Béthio Thioune dans la discrétion et le respect de la hiérarchie.







Une résistance silencieuse



Malgré les injonctions du Khalife, Sokhna Aïda Diallo — qui codirigeait initialement l'héritage avec les autres veuves du Cheikh avant de s'imposer comme la figure de proue — semble poursuivre ses activités à sa guise.

En continuant de recevoir ses talibés et de célébrer les événements majeurs de la communauté des Thiantacounes, elle maintient sa posture de chef de file.

Un statu quo qui illustre toute la complexité socioreligieuse du Sénégal, où la foi populaire et l'attachement aux figures charismatiques testent parfois les limites de l'autorité religieuse suprême.

