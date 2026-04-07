ÉMIGRATION IRREGULIÈRE : UNE TENTATIVE DEJOUÉE À LA PLAGE DE SENDOU, 31 CANDIDATS INTERPELLÉS

Le Poste de police de Bargny, appuyé par la Brigade spéciale, a démantelé une tentative d’émigration irrégulière dans la nuit du 29 mars 2026 au départ de la plage de Sendou. L’opération a permis l’interpellation de 31 candidats au départ clandestin.



Selon les éléments de l’enquête, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement criminel ayant révélé une nouvelle stratégie adoptée par les organisateurs. Pour contourner le dispositif de surveillance des Forces de défense et de sécurité (FDS), ces derniers multiplient désormais les sites de rassemblement, dont la plage de Sendou. Le plan consistait à utiliser des pirogues de fortune pour acheminer discrètement les candidats vers une embarcation de grande capacité stationnée en haute mer.



Alertée aux environs de minuit, la Brigade de recherches a effectué une descente sur les lieux de l’embarquement. À l’arrivée des forces de l’ordre, une partie du groupe a pris la fuite. Toutefois, trente et un individus ont été appréhendés. Parmi eux figurent 20 Sénégalais, dont un mineur, 10 Gambiens et un ressortissant guinéen.



Les auditions ont permis d’établir que les candidats avaient versé des montants compris entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Certains devaient s’acquitter du reste à leur arrivée en Espagne, tandis que pour d’autres, les transactions étaient directement gérées depuis l’étranger par leurs familles.



Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau. L’organisateur principal de cette tentative d’émigration irrégulière est actuellement activement recherché par les services de sécurité.





































Rts