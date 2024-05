EN VISITE À M’BOUR 4, LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE SUSPEND LES OPÉRATIONS SUR LE SITE

Restituer une justice sociale, c’est le sens de la suspension des procédures domaniales et foncières. En visite inopinée sur les sites d’extension de M’bour 4 et la nouvelle ville de Thiès, le Chef de l’Etat a constaté l’attribution illégale de dizaines ou des centaines d’hectares à des particuliers alors que les communes limitrophes comme Thiès et Keur Mousseu se retrouvent avec une part insignifiante.



Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé aux services compétents d’être fermes face à ces irrégularités visant à mettre l’état devant le fait accompli.



Au cours de cette visite, le Président a constaté des inégalités et des injustices dans la distribution des terres, compromettant ainsi l’égalité et l’équité entre les citoyens.



Pour remédier à cette situation, il a pris la décision de suspendre toutes les opérations sur les terrains de M’bour 4 et sur d’autres sites présentant des problèmes similaires.



Le Président de la République était accompagné d’une délégation comprenant des ministres, des maires, des directeurs centraux, le gouverneur et d’autres membres de l’administration régionale et départementale.







































































Rts