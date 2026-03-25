ESPAGNE : BASSIROU DIOMAYE FAYE REÇU AVEC LES HONNEURS AU PALAIS ROYAL DE MADR

Reçu avec tous les honneurs au Palais royal de Madrid, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec Sa Majesté le Roi Felipe VI, avant de prendre part au déjeuner offert en son honneur par le Souverain et la Reine Letizia.



La solennité de l’accueil, la qualité des échanges et le rang des convives témoignent de l’excellence des relations entre le Sénégal et l’Espagne, ainsi que de la considération accordée à notre pays.



Au Palais royal de Madrid, le Président de la République, @PR_Diomaye, a été reçu avec tous les honneurs par Sa Majesté le Roi Felipe VI.

Un accueil solennel qui illustre l’excellence des relations entre le Sénégal et l’Espagne. pic.twitter.com/SYV4EyGZn0



— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) March 25, 2026

À travers cette séquence, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye affirme un leadership qui renforce le rayonnement du Sénégal et consolide des liens d’amitié et de coopération de haut niveau.











































Rts