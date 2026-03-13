Échéances de mars : le Sénégal règle 471 millions de dollars

Le Sénégal a réussi à honorer ses lourdes échéances financières de mars, notamment le paiement de ses euro-obligations, évitant ainsi un défaut de paiement et préservant sa crédibilité sur les marchés internationaux.



Selon Bloomberg, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a transféré 380 millions d’euros (438 millions de dollars) aux détenteurs d’obligations en euros arrivant à échéance en 2028. Elle a également versé 33 millions de dollars sur des obligations en dollars échéant en 2048.





Les autorités sénégalaises considèrent désormais le dossier des paiements du 13 mars « clos ». Les transferts, effectués via des banques dépositaires, devraient apparaître sur les comptes des investisseurs d’ici la fin de la semaine, avec un léger délai habituel.