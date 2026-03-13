Sécurité : la Police nationale présente ses résultats

L’Inspecteur Général de Police, Mame Seydou NDOUR, Directeur Général de la Police nationale (DGPN), a présenté ce jeudi le rapport annuel d’activités 2025 à la salle de conférence de la Direction de la Formation.



Le Commissaire Principal de Police El Hadji Baïty SENE, Conseiller Technique en charge de l’Administration à la DGPN, a détaillé les chiffres : « En 2025, nous avons constaté 36 515 infractions sur l’ensemble du territoire et déféré 20 308 individus devant les parquets. Ces chiffres témoignent de l’engagement soutenu de la Police nationale dans la lutte contre la délinquance et le crime organisé. »



En matière de sécurité routière, le bilan financier est également positif : « Les actions de police de la circulation ont généré 1 415 111 000 FCFA au Trésor public au titre des amendes forfaitaires », a indiqué le Commissaire SENE, soulignant l’impact concret des opérations sur l’économie nationale.



Le rapport a mis en lumière les progrès réalisés dans la communication institutionnelle et la Police de proximité. « Nous avons renforcé le lien de confiance entre nos forces et la population, ce qui reste au cœur de notre mission », a rappelé NDOUR.



La cérémonie a rassemblé de hautes personnalités, dont le Directeur Général Adjoint de la Police, les représentants des Grands Commandements, des parlementaires et des membres du corps diplomatique. Selon le DGPN, cette rencontre a permis « de dresser un état des lieux exhaustif, d’apprécier nos succès opérationnels et de définir les axes stratégiques pour 2026 ».



































Walf