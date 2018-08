Édouard Mendy et la tanière, un choix de raison

Le gardien de but de Reims, nouveau-venu chez les Lions et la sélection nationale ont un besoin mutuel, selon le sélectionneur national, Aliou Cissé



‘’C’est un joueur sélectionnable pour le Sénégal et il a besoin de la sélection pour avoir une carrière internationale’’, a répondu Cissé à une question sur cette première convocation du gardien de but de Reims (élite française) en équipe nationale du Sénégal.



‘’Mais aussi, la sélection a besoin du talent de ce gardien qui fait de bonnes choses en club’’, a reconnu le technicien au sujet du néo sélectionné, âgé de 26 ans.



Appelé par la Guinée Bissau lors d’un match amical international, il y a un peu plus d’un an, Edouard Mendy a déclaré récemment à la presse française son amour pour l’équipe du Sénégal. Il a expliqué qu’il avait répondu favorablement aux ‘’Djurtus’’ pour faire plaisir à son ‘’père malade à l’époque’’.



‘’Moi, je veux jouer pour le Sénégal, je veux porter le maillot de l’équipe du Sénégal’’, a expliqué aux médias français le gardien né en France après une performance jugée sérieuse contre Lyon la semaine dernière lors de la 2-ème journée de ligue 1 française.



La saison dernière, Mendy avait joué un grand rôle dans le retour de Reims en ligue 1 française.



L’équipe du Sénégal a fait face ces dernières années à une pénurie de gardiens de but compétitifs au plus haut niveau. Ainsi, lors de la Coupe du monde 2018, c’est Khadim Ndiaye qui officiait dans les buts.



Ce dernier qui n’a pas été appelé pour ce match contre Madagascar (2-ème journée des éliminatoires de la CAN 2019), n’avait pas levé tous les doutes le concernant lors de cette coupe du monde 2018.



Contrairement aux autres portiers sénégalais, notamment Abdoulaye Diallo qui n’est pas titulaire à Rennes (France), Edouard Mendy lui l’est dans les buts du Stade de Reims qui fait un bon début de championnat en France.