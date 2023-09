Élargi de prison : Serigne Assane Mbacké tacle Macky et adoube Sonko

Après plus de six mois de détention à la prison de Diourbel, Serigne Assane Mbacké a obtenu une liberté provisoire, à la veille du grand Magal. Le président du mouvement Appel 221 vient de sortir de sa réserve. Il accuse le président Macky Sall d'être l'instigateur de son séjour carcéral.



Dans une note transmise à Seneweb, le responsable de Pastef/Touba tire à boulets rouges sur le patron de BBY. Le petit-fils de Serigne Fallou Mbacké persiste et signe que le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, est leur unique candidat en 2024.





Voici le communiqué de Serigne Assane Mbacké.







"Chers amis,

Après plusieurs mois d’une détention arbitraire, Macky Sall a décidé de me libérer à la veille du Magal.



J’en rends grâce au Seigneur et renouvelle toute ma reconnaissance à Serigne Touba.



Aujourd’hui qu’il a mis fin à sa deuxième vaine tentative de me museler, je voudrais lui rappeler que c’est avec plus de détermination et un regain d’engagement que je compte poursuivre mon combat pour plus de justice, de paix sociale et de démocratie dans ce pays, infecté par douze années d’un régime à la tête duquel se trouve un apprenti dictateur et sa bande qui ont érigé la corruption, l’injustice et la mal gouvernance en mode de gestion.



C’est en effet, avec un immense plaisir que nous comptons achever l’œuvre de salubrité publique qui consiste à les mettre hors d’état de nuire au soir du 25 février prochain, aux termes d’une élection présidentielle dont le Président Ousmane Sonko, unique candidat du Pastef et de ses alliés, largement favori, remportera haut la main, par la grâce de Dieu.



En attendant de revenir sur les péripéties de mon injuste arrestation et des conditions abjectes de mon incarcération, je voudrais à travers ses quelques lignes adresser mes sincères remerciements à tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs qui n’ont cessé de formuler des prières pour moi durant cette épreuve. À chacune et à chacun de vous, je renouvelle ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude. Je réserve une mention spéciale à ma famille, aux responsables du Pastef à Touba et aux patriotes du monde entier.



Amuma sen faay ! Que Dieu vous assiste et vous comble ! Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour revenir dans les détails, sur les conditions de mon arrestation et de ma libération. À très bientôt Insh’Allah Vive le Sénégal Vive l’Afrique Seule la lutte libère."



Serigne Assane Mbacké