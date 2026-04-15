Enquête sur l'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon : l'Élysée refuse une perquisition

Des enquêteurs du Parquet national financier (PNF) se sont rendus à l'Elysée, dans la matinée du mardi 14 avril, a révèle ce mercredi le Canard Enchaîné. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions d'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon à une même entreprise pendant plus de vingt ans, Shortcut Events.
"Toutefois, l’accès aux services de l’Elysée n’a pas été autorisé et il a alors été présenté aux magistrats instructeurs une analyse selon laquelle l’article 67 de la Constitution emporterait l’inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République", a précisé le PNF dans un communiqué.
Selon le Canard Enchaîné, les enquêteurs "cherchent à vérifier si Shortcut Events a bénéficié de soutiens miraculeux de la part du Centre des monuments nationaux (CMN), du ministère de la Culture, voire de l'Elysée".
Série d'attribution de marchés à l'agence Shortcut Events
Créée en 1996, Shortcut Events compte aujourd’hui une trentaine de salariés. Dans une enquête publiée en juin 2024, le journal Libération détaillait la manière dont l’agence_,_ dirigée par Christophe Pinguet et Lionel Laval, a remporté l’organisation de toutes les cérémonies au Panthéon sous l’égide du Centre des monuments nationaux depuis 2002, ou encore l'inauguration en 2023 de la cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, ainsi que les festivités du 80ème anniversaire du Débarquement allié, à Omaha Beach, en juin 2024. D'après Libération, cette omniprésence a fini par décourager la concurrence.
Le changement survient après le départ en juin 2025 de Philippe Bélaval, ancien président du CMN de 2012 à 2023, puis nommé conseiller spécial "culture" d’Emmanuel Macron en 2023. Un mois après le départ du conseiller, le CMN attribue en juillet 2025 à l'agence Auditoire la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, d'une valeur de 2,4 millions d'euros. Cette attribution met alors fin à la série de marchés remportés par Shortcuts Events.
La dernière perquisition à l’Élysée remonte au 25 juillet 2018. La police judiciaire avait alors perquisitionné le bureau d’Alexandre Benalla en lien avec l’enquête sur les violences commises place de la Contrescarpe, à Paris, le 1er mai. Ce jour-là, celui qui était alors chargé de mission à l'Élysée avait molesté des manifestants et usurpé la fonction de policier.
Les enquêteurs étaient ensuite entrés dans le palais présidentiel pour y rechercher des documents, matériels ou éléments liés à ses activités au sein de la présidence. Ils s'intéressaient aux conditions dans lesquelles Alexandre Benalla avait obtenu des prérogatives de sécurité et des insignes policiers.
"Toutefois, l’accès aux services de l’Elysée n’a pas été autorisé et il a alors été présenté aux magistrats instructeurs une analyse selon laquelle l’article 67 de la Constitution emporterait l’inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République", a précisé le PNF dans un communiqué.
Selon le Canard Enchaîné, les enquêteurs "cherchent à vérifier si Shortcut Events a bénéficié de soutiens miraculeux de la part du Centre des monuments nationaux (CMN), du ministère de la Culture, voire de l'Elysée".
Série d'attribution de marchés à l'agence Shortcut Events
Créée en 1996, Shortcut Events compte aujourd’hui une trentaine de salariés. Dans une enquête publiée en juin 2024, le journal Libération détaillait la manière dont l’agence_,_ dirigée par Christophe Pinguet et Lionel Laval, a remporté l’organisation de toutes les cérémonies au Panthéon sous l’égide du Centre des monuments nationaux depuis 2002, ou encore l'inauguration en 2023 de la cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, ainsi que les festivités du 80ème anniversaire du Débarquement allié, à Omaha Beach, en juin 2024. D'après Libération, cette omniprésence a fini par décourager la concurrence.
Le changement survient après le départ en juin 2025 de Philippe Bélaval, ancien président du CMN de 2012 à 2023, puis nommé conseiller spécial "culture" d’Emmanuel Macron en 2023. Un mois après le départ du conseiller, le CMN attribue en juillet 2025 à l'agence Auditoire la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, d'une valeur de 2,4 millions d'euros. Cette attribution met alors fin à la série de marchés remportés par Shortcuts Events.
La dernière perquisition à l’Élysée remonte au 25 juillet 2018. La police judiciaire avait alors perquisitionné le bureau d’Alexandre Benalla en lien avec l’enquête sur les violences commises place de la Contrescarpe, à Paris, le 1er mai. Ce jour-là, celui qui était alors chargé de mission à l'Élysée avait molesté des manifestants et usurpé la fonction de policier.
Les enquêteurs étaient ensuite entrés dans le palais présidentiel pour y rechercher des documents, matériels ou éléments liés à ses activités au sein de la présidence. Ils s'intéressaient aux conditions dans lesquelles Alexandre Benalla avait obtenu des prérogatives de sécurité et des insignes policiers.