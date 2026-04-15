Enquête sur l'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon : l'Élysée refuse une perquisition

Des enquêteurs du Parquet national financier (PNF) se sont rendus à l'Elysée, dans la matinée du mardi 14 avril, a révèle ce mercredi le Canard Enchaîné. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions d'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon à une même entreprise pendant plus de vingt ans, Shortcut Events.



"Toutefois, l’accès aux services de l’Elysée n’a pas été autorisé et il a alors été présenté aux magistrats instructeurs une analyse selon laquelle l’article 67 de la Constitution emporterait l’inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République", a précisé le PNF dans un communiqué.



Selon le Canard Enchaîné, les enquêteurs "cherchent à vérifier si Shortcut Events a bénéficié de soutiens miraculeux de la part du Centre des monuments nationaux (CMN), du ministère de la Culture, voire de l'Elysée".







Série d'attribution de marchés à l'agence Shortcut Events



Créée en 1996, Shortcut Events compte aujourd’hui une trentaine de salariés. Dans une enquête publiée en juin 2024, le journal Libération détaillait la manière dont l’agence_,_ dirigée par Christophe Pinguet et Lionel Laval, a remporté l’organisation de toutes les cérémonies au Panthéon sous l’égide du Centre des monuments nationaux depuis 2002, ou encore l'inauguration en 2023 de la cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, ainsi que les festivités du 80ème anniversaire du Débarquement allié, à Omaha Beach, en juin 2024. D'après Libération, cette omniprésence a fini par décourager la concurrence.









Le changement survient après le départ en juin 2025 de Philippe Bélaval, ancien président du CMN de 2012 à 2023, puis nommé conseiller spécial "culture" d’Emmanuel Macron en 2023. Un mois après le départ du conseiller, le CMN attribue en juillet 2025 à l'agence Auditoire la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, d'une valeur de 2,4 millions d'euros. Cette attribution met alors fin à la série de marchés remportés par Shortcuts Events.



La dernière perquisition à l’Élysée remonte au 25 juillet 2018. La police judiciaire avait alors perquisitionné le bureau d’Alexandre Benalla en lien avec l’enquête sur les violences commises place de la Contrescarpe, à Paris, le 1er mai. Ce jour-là, celui qui était alors chargé de mission à l'Élysée avait molesté des manifestants et usurpé la fonction de policier.



Les enquêteurs étaient ensuite entrés dans le palais présidentiel pour y rechercher des documents, matériels ou éléments liés à ses activités au sein de la présidence. Ils s'intéressaient aux conditions dans lesquelles Alexandre Benalla avait obtenu des prérogatives de sécurité et des insignes policiers.