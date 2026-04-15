Le FMI douche les espoirs de croissance du Sénégal, les chiffres inquiétants pour 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé, ce mardi, ses prévisions de croissance pour le Sénégal, tout en soulignant une dégradation du déficit du compte courant. L'institution de Washington table désormais sur une progression du PIB réel de 2,2 % en 2026, contre 3,0 % lors de ses estimations d'octobre. Ce niveau reste nettement inférieur à la moyenne attendue en Afrique subsaharienne, estimée à 4,3 % selon les dernières Perspectives de l'économie mondiale. Pour 2027, le FMI anticipe une légère amélioration avec une croissance portée à 2,3 %, sans véritable rebond à court terme.



Sur le plan des équilibres extérieurs, la situation apparaît également plus fragile. Le déficit du compte courant devrait atteindre 6,2 % du PIB en 2026, contre 5,4 % initialement prévu. Il est attendu à 5,8 % en 2027, signe d'un ajustement progressif mais encore limité. Ce déséquilibre traduit une dépendance persistante du pays aux financements extérieurs pour soutenir sa consommation et ses investissements.



L'inflation, quant à elle, est désormais projetée à 2,6 % en 2026, légèrement au-dessus des précédentes estimations, dans un contexte de pressions économiques accrues.



Le Sénégal est sous surveillance accrue des partenaires financiers internationaux depuis plusieurs mois. La découverte récente d'une dette non déclarée, désormais estimée à 13 milliards de dollars, a fragilisé la crédibilité budgétaire du pays. Cette situation avait conduit le FMI à suspendre, en 2024, un programme de financement de 1,8 milliard de dollars. Depuis, Dakar a engagé des discussions avec l'institution en vue de la mise en place d'un nouveau programme, dans l'espoir de restaurer la confiance et de stabiliser ses finances publiques.













































































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