Escroquerie et abus de confiance- Déférée, "Ndéya Beauté " bénéficie d'un retour de parquet

Dakarposte tient de ses radars fureteurs que Ndèye Fatou Diatta alias Ndéya Beauté, déférée ce matin, a finalement bénéficié d'un retour de parquet.



Elle sera encore présentée mardi matin au maitre des poursuites (entendez le procureur) qui décidera de son sort.



Pour rappel, Ndeya est au cœur d'une affaire de détournement présumé à une tontine avec un préjudice estimé à plus de 40 millions FCFA.



Faisant l'objet de 11 plaintes pour escroquerie et abus de confiance, elle est tombée dans la nasse des pandores de la BR de Dakar.



Affaire à suivre...