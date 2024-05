États-Unis : affrontements entre pro-palestiniens et pro-israéliens sur le campus d'UCLA

Des affrontements violents ont éclaté entre activistes pro-palestiniens et pro-israéliens sur le campus de l'Université de Californie à Los Angeles.



Un groupe d'étudiants pro-palestinien avait monté un campement et installé des barricades à l'entrée du campus.



La tension est montée quand un groupe de contre-manifestants a tenté démanteler le campement.



Les groupes s'affrontaient à coups de bâton et de tirs de feux d'artifice quand la police de Los Angeles a annoncé son intervention à la demande de la direction de l'Université.



Le chancelier de l'Université a dénoncé des "méthodes choquantes et honteuses" et relève que des "actes de violence" (...) ont provoqué une profonde anxiété tout particulièrement chez les étudiants juifs."



La vague de protestation contre la guerre à Gaza s'étend dans les universités américaines depuis dix jours.



Donald Trump appelle Joe Biden à "faire quelque chose" et à "mettre fin à l'antisémitisme qui gangrène le pays."