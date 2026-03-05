États-Unis : l'homme jugé pour avoir planifié d'assassiner Trump met en cause l'Iran

Un homme accusé d'avoir comploté pour tuer le président américain Donald Trump et d'autres politiciens de premier plan a déclaré mercredi au tribunal qu'il avait subi des pressions de la part du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC) pour organiser leurs assassinats.



Asif Raza Merchant, 47 ans, de nationalité pakistanaise, a été inculpé en septembre 2024 pour avoir cherché à engager un tueur à gages afin d'assassiner des hommes politiques américains non identifiés. Il a plaidé non coupable.



Le Corps des gardiens de la révolution islamique - l'organisation militaire d'élite de l'Iran placée sous le commandement direct de l'ayatollah - a déjà cherché à tuer de hauts responsables américains, dont M. Trump, à la suite de la mort de l'un de ses commandants, Qasem Soleimani, lors d'une attaque de drone américain.



Lors de son procès mercredi, M. Merchant a déclaré qu'il avait été contraint de participer au complot pour protéger sa famille à Téhéran contre le Corps des gardiens de la révolution islamique, ajoutant qu'il pensait se faire prendre avant que quelqu'un ne soit tué, ont rapporté de nombreux médias.





Il a déclaré qu'il n'avait jamais reçu l'ordre de tuer une personne en particulier, mais que son contact iranien avait mentionné trois personnes en rapport avec le complot : Trump, l'ancien président Joe Biden et l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley.



"Ma famille était menacée et je devais le faire", a déclaré M. Merchant au tribunal par l'intermédiaire d'un interprète ourdou, selon les médias. "Je ne voulais pas le faire de mon plein gré.



Le procès de M. Merchant intervient alors que la guerre d'Iran, déclenchée par les frappes militaires israélo-américaines qui ont entraîné la mort de l'ayatollah iranien Ali Khamenei et d'autres hauts responsables, est entrée dans sa sixième journée.



Les autorités américaines ont précédemment déclaré que M. Merchant avait des "liens étroits avec l'Iran" et ont décrit son complot présumé comme étant "tout droit sorti du manuel du régime iranien".



M. Merchant a déclaré cette semaine qu'il avait commencé à travailler avec un membre du CGRI en 2022, lorsque l'homme lui a demandé s'il était "intéressé par un travail avec le gouvernement iranien", ont rapporté les médias américains.



Il a finalement été chargé d'orchestrer un complot qui impliquait l'organisation de manifestations, le vol de documents, le blanchiment d'argent et la possibilité de faire tuer quelqu'un.



Selon le New York Times, M. Merchant a déclaré qu'il s'inquiétait de ce qui arriverait à sa femme et à sa fille adoptive en Iran, et qu'il avait donc accepté l'opération.



Il a été arrêté après avoir tenté d'engager des tueurs à gages qui se sont avérés être des agents infiltrés du FBI.