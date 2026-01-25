États-Unis: les événements de Minneapolis augmentent le risque de paralysie budgétaire

La semaine prochaine, le Sénat doit examiner une loi sur le budget qui doit permettre d'éviter une situation de paralysie budgétaire. Or, il manque sept voix à la majorité républicaine pour faire passer son texte alors que les médias américains font le décompte : il reste moins de six jours avant un « shutdown ». Les événements à Minneapolis ont chamboulé la situation.



Or ce texte comporte un volet sur le financement du département de la Sécurité intérieure et donc de la police de l'immigration (ICE). Face à l'absolue brutalité de ce qui se passe en ce moment à Minneapolis - Renee Good et Alex Pretti froidement abattus par les agents fédéraux, mais aussi les images d'un garçon de 5 ans avec son bonnet bleu utilisé comme appât par ICE pour arrêter son père et les mettre tous les deux en détention - le leadership démocrate annonce qu'il ne votera pas le budget au Sénat.





Plusieurs sénateurs démocrates, qui, dans le passé, ont pu voter avec les républicains sur ces sujets, ont annoncé qu'ils voteraient contre le texte budgétaire.





Pour le sénateur démocrate Mark Warner, la « répression brutale doit cesser » : « Je ne peux pas voter et je ne voterai pas pour financer le DHS pendant que cette administration continue ces prises de pouvoir violentes de nos villes. » Ces élus ont dit refuser d'approuver le texte tel quel car il comprend le financement du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), chargé de mener la politique migratoire voulue par Donald Trump : « Les démocrates du Sénat n'apporteront pas leur vote pour ces textes si le financement du DHS est inclus », a ajouté l'élu sur X.



L'administration Trump et la ministre à la Sécurité intérieure Kristi Noem « mettent des agents fédéraux sous-entraînés et belliqueux dans les rues sans qu'ils n'aient de comptes à rendre », a dénoncé dans un communiqué Catherine Cortez Masto, sénatrice du Nevada à la réputation d'élue modérée, menaçant également de rejeter le texte.