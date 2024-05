Europe : 1er mai pour réclamer davantage de justice sociale

Des tensions ont éclaté à Paris en tête du cortège du 1er mai où plusieurs policiers ont été blessés et plusieurs dizaines de personnes interpellées.



Un groupe de manifestants a enflammé les anneaux des Jeux olympiques pour dénoncer le manque de compensations accordées à ceux qui vont travailler pendant la période des jeux à Paris cet été.



Par ailleurs, des groupes de manifestants vêtus de noire ont brisé plusieurs vitrines et endommagé du mobilier urbain.



Manifestation étalement à Athènes où plusieurs milliers de personnes ont défilé alors qu'une grève des transports perturbe le trafic à travers la Grèce.



Les syndicats réclament un retour à la table des négociations pour revoir les accords passés durant la crise des années 2010.



"Nous sommes dans une situation où les prix élevés ne nous affectent pas seulement, mais où nous sommes aussi menacés par la guerre" dit un manifestant. "Les frontières sont fermées, les gens se noient. Le système et le gouvernement commettent des crimes. "



À Istanbul, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs milliers de manifestants qui tentaient de rejoindre la place Taksim.



Selon le ministre turc de l'Intérieur, 210 personnes ont été interpellées.



La place Taksim est le lieu de rassemblement historique de la gauche turque. Toute manifestation y est interdite depuis 2013.