FÊTE DU 4 AVRIL : LE CEMGA OUMAR WADE EN MISSION DE COORDINATION À THIÈS

À quelques jours de la célébration de la fête de l’indépendance, la montée en puissance du dispositif organisationnel s’accélère à Thiès. Le Vice-amiral d’Escadre, Chef d’état-major général des armées (CEMGA), Oumar Wade, est attendu ce vendredi 27 mars 2026 dans la capitale du rail pour une visite stratégique inscrite dans le cadre des préparatifs du défilé du 4 avril.



Prévue dès 9 heures au Poste de commandement de la zone militaire n°7, cette mission de terrain s’inscrit dans une logique de coordination opérationnelle et d’évaluation des dispositifs déployés. Le Cemga entamera son agenda par une visite de courtoisie auprès du gouverneur de la région de Thiès, marquant ainsi l’importance de la synergie entre autorités militaires et administratives dans la conduite des préparatifs.



La séquence se poursuivra par une séance de présentation suivie d’échanges techniques, probablement axés sur les enjeux logistiques, sécuritaires et protocolaires liés à l’organisation de cet événement à forte portée symbolique.



Dans une dynamique d’inspection in situ, le Vice-amiral Oumar Wade effectuera ensuite une visite des principaux sites devant accueillir les temps forts du défilé, notamment la Place Président Mamadou Dia et l’Avenue Caen. Ces axes stratégiques feront l’objet d’une attention particulière en matière d’aménagement et de sécurisation.



La visite du Cemga s’achèvera au Cercle mess de garnison de Thiès, point de convergence des autorités militaires, où pourraient être consolidées les dernières orientations.



À travers ce déplacement, l’état-major général des armées confirme son implication directe dans la réussite des festivités du 4 avril, vitrine de la discipline, de la cohésion et du savoir-faire des forces de défense et de sécurité sénégalaises.











































Rts