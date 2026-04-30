FIFA : la CAF garantit 54 votes à Gianni Infantino au Maroc !

En marge du 76e Congrès de la FIFA ce jeudi à Vancouver, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a réuni les 54 associations membres africaines. À l’issue de cette réunion, un soutien unanime a été acté : les 54 fédérations de la CAF se sont engagées à appuyer la candidature d’Infantino pour la période 2027-2031, a annoncé la CAF.



Un bloc africain décisif dans une élection mondiale, qui place d’ores et déjà le dirigeant suisso-italien dans une position très favorable. Ce soutien affiché très tôt va évidemment alimenter le débat sur l’emprise que la FIFA est accusée d’exercer sur la CAF.



Pourquoi Infantino a le droit de briguer un quatrième mandat



Si les statuts de la FIFA limitent théoriquement ses présidents à trois mandats de quatre ans, Infantino pourrait néanmoins se représenter une quatrième fois. Sa première mandature, entamée en 2016 après la démission de Sepp Blatter, n’avait duré que trois ans, ce qui lui laisse une marge réglementaire.



Le Congrès électif de la FIFA prévu au Maroc



Comme un symbole du soutien africain, ce Congrès de la FIFA prévu en 2027 aura lieu au Maroc. Selon plusieurs sources, dont RMC Sport, cet événement se tiendra à Rabat, même si le lieu précis reste encore à déterminer.



Ce choix du Maroc comme pays hôte n’est pas anodin. Ces dernières années, le royaume a considérablement renforcé ses liens avec la FIFA et son président. Cette proximité s’est traduite par l’attribution de nombreuses compétitions internationales, confirmant son statut de partenaire privilégié.



Le Congrès 2027 sera également l’occasion pour la FIFA de se projeter vers la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Un nouveau coup de projecteur pour le pays, qui ambitionne notamment d’accueillir la finale.





























































Igfm