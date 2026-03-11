FOOTBALL : LA FIFA INTERDIT À L’AS PIKINE ET À TEUNGUETH FC DE RECRUTER

La FIFA a élargi sa liste des clubs africains interdits de recruter de nouveaux joueurs, portant désormais le total à dix équipes sanctionnées. Parmi elles figurent deux clubs sénégalais : AS Pikine et Teungueth FC.



Entrée en vigueur le 26 février 2026, cette sanction empêche les clubs concernés d’enregistrer de nouveaux joueurs tant que la mesure n’aura pas été levée par l’instance dirigeante du football mondial.



Selon plusieurs sources, l’AS Pikine a déjà subi les conséquences de cette interdiction. Le club de la banlieue dakaroise devait accueillir l’ancien joueur de ASC Jaraaf, Mouhamed Wélé (21 ans). Cependant, le transfert n’a pas pu être finalisé en raison de la sanction. Le joueur a finalement rejoint le Kawkab Athletic Club Marrakech au début du mois de février.



De son côté, Teungueth FC, basé à Rufisque, se retrouve également privé de tout recrutement jusqu’à nouvel ordre. Contactés par Wiwsport, les dirigeants du club ont indiqué que la situation restait sous contrôle et qu’une correspondance serait prochainement adressée à la FIFA afin d’éclaircir les faits et solliciter la levée de la sanction.



Pour l’heure, aucune raison officielle n’a été communiquée par la FIFA concernant ces mesures disciplinaires. Elles pourraient toutefois être liées à un litige administratif ou contractuel.



Outre les deux clubs sénégalais, huit autres formations africaines sont également concernées par cette interdiction. Il s’agit notamment de Al Ittihad et Modern Sport en Égypte, de TRA United et Fountain Gate FC en Tanzanie, du Moghreb Tétouan au Maroc, de TS Galaxy en Afrique du Sud, ainsi que de Kenpong Football Ltd au Ghana.



En attendant d’y voir plus clair, AS Pikine et Teungueth FC suivent de près l’évolution du dossier et espèrent un règlement rapide afin de pouvoir à nouveau renforcer leurs effectifs lors des prochains mercatos.























































wiwsport