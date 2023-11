FRANCE - GIBRALTAR (14-0) - KYLIAN MBAPPÉ, UN APPÉTIT D'OGRE : "300 BUTS, C'EST RIDICULE"

Ce samedi, Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière à seulement 24 ans. Des temps de passage à peine imaginable quand Lionel Messi avait attendu ses 25 ans et Cristiano Ronaldo ses 27. Le Parisien est en avance sur tout. Les records, il les épingle les uns après les autres, semaine après semaine avec un appétit d'ogre.





Face à Gibraltar, il a cumulé trois buts et trois passes décisives pour son meilleur total statistique en équipe de France, deux ans après avoir inscrit, face au Kazakhstan, le premier quadruplé d'un international français depuis Just Fontaine, 63 ans plus tôt. A Nice, il a mis la manière en clôturant son festival par un lob de 44 mètres qui lui a permis d'atteindre cette barre symbolique des 300 buts.



Un accomplissement ? Une fierté ? C'est mal connaître le bonhomme qui en veut toujours plus. "Est-ce que je m'attendais à atteindre les 300 buts aussi vite ? Non mais j'ai toujours voulu marquer l'histoire de mon sport, a confié Mbappé au micro de TF1. Il y a des joueurs qui ont marqué 800 buts, d'autres 850. 300 buts à côté, c'est ridicule. C'est une étape et je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et mon club."



Rien ne rassasie Mbappé. Un triplé, 300 pions, un lob de 44 mètres, une ribambelle de passes décisives... le Bondynois est en mission. Il s'est fixé des exigences à la hauteur de son talent. Samedi soir, il a marqué un but dont on se souviendra pour longtemps. Mais lui n'en fait pas tout un foin : "Ça faisait 20 minutes que je regardais le gardien, il était avancé et je n'ai pas compris pourquoi, a-t-il continué. Après c'est de l'instinct. Quand Youssouf (ndlr : Fofana) récupère le ballon, je sais tout de suite que je vais faire ça. 44 mètres, oui c'est du talent."





Du génie même. Didier Deschamps ne dit pas autre chose : "Il le sait, c'est un joueur hors norme, il est capable de faire ce que d'autres ne font pas, a raconté le sélectionneur chez nos confrères de TF1. Il apporte énormément en tranquillité et en sérénité, pas seulement sur le terrain. Au-delà de ce qu'il a fait et de ce qu'il est capable de faire, il est totalement impliqué sur le terrain, dans son rôle de capitaine aussi. Cela le responsabilise vis-à-vis du groupe et il le fait parfaitement." Une sorte de leader parfait et une bénédiction pour l'équipe de France.

Tant qu'il poussera l'exigence aussi haut, et on ne voit pas franchement de raison que cela s'arrête, Mbappé continuera de porter l'équipe de France. Les buts continueront de pleuvoir et alors, peut-être qu'au crépuscule de sa carrière, tout le monde le rejoindra et pensera que 300 buts pour une joueur de cette trempe, oui, c'est ridicule.