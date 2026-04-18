Face au blocus américain, l’Iran verrouille à nouveau le détroit d’Ormuz

Vendredi soir, le président américain a averti qu’il maintiendrait le blocus des ports iraniens en l’absence d’accord de paix, tout en laissant planer le doute sur la prolongation du cessez-le-feu.



En réponse, Téhéran a annoncé le rétablissement d’un contrôle strict du détroit d’Ormuz, après une brève réouverture intervenue la veille.



Dans une déclaration diffusée par la télévision d’État iranienne, un présentateur a relayé un communiqué du porte-parole des forces armées iraniennes, Ebrahim Zolfaghari, déclarant : « Selon le porte-parole du siège central de Khatam al-Anbiya, après des accords conclus dans le cadre de négociations et en toute bonne foi, l’Iran avait accepté le passage contrôlé d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. Mais les Américains, qui ont déjà violé à plusieurs reprises leurs engagements, continuent de se livrer à des actes de banditisme et de piraterie sous prétexte d’un soi-disant “blocus”. »



Dans la foulée, les autorités iraniennes ont confirmé le retour à un contrôle strict de ce passage maritime stratégique. Une décision qui ravive les inquiétudes sur la sécurité des flux pétroliers mondiaux et accentue la pression sur des marchés énergétiques déjà sous tension.